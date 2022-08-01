«Едут к нам два бразильца». Назаров пошутил об усилении «Сочи»

пошутил на тему приглашения иностранных игроков в .

«Едут к нам два бразильца.

Если честно, то сейчас говорить об этом трудно. И не подбирают хоккеистов по странам. Смотрятся статистика, рост-вес и сколько он стоит.

Политики здесь ноль. Тут речь только о хоккее. Если хоккеист нам подходит и мы договариваемся – он приезжает. А бывает, он к нам не хочет. Или мы его не хотим.

А когда все совпадает, то довольны все. В том числе и болельщики.

Менеджерский состав у нас работает, постоянно вбрасываются фамилии. Идет переговорный процесс», – сказал главный тренер.