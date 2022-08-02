Андрей Назаров: «Морроу ехал в аэропорт и потерял паспорт. Ждем его со дня на день, это целая эпопея»

сообщил, что защитник «Сочи» потерял паспорт.

– Когда можно ждать в Сочи Джо Морроу?

– Я уже рассказывал: Морроу ехал в аэропорт и потерял паспорт. Пока сделал новый паспорт, новую визу, вклеил фотографию... Ждем его со дня на день, это целая эпопея.

– Могут ли в команде еще иностранцы появиться?

– Ждем еще как минимум двоих иностранцев. Но тоже с паспортами проблемы (улыбается).

А если серьезно, то всегда ищем усиление. Но желания и возможности иногда не сходятся, паззл должен сойтись во многих моментах. Пока он сошелся на одном Джо, – сказал главный тренер «Сочи».