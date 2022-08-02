Проворов провел мастер-класс для команды школы минского «Динамо»

Иван Проворов провел мастер-класс для команды СДЮШОР БФСО «Динамо».
Защитник «Филадельфии» посетил тренировку команды 2007 года рождения.
«Все прошло здорово. Хотел поделиться опытом, подсказать защитникам. Но и нападающим рассказывал разные нюансы, как лучше обыграть, как подкатиться к защитнику, как лучше повернуть голову. В общем, что знаю, тем и поделился.
Приятно, что ребятам было интересно, все прислушивались.
Хотел донести важную мысль: каким бы ты талантливым ни был, нужно работать. На одном таланте без тренировок и желания не уедешь далеко. Надо слушать тренера, впитывать всю информацию. И хорошо учиться в школе.
Если нет командных тренировок, можно самому чем-то позаниматься. Нет предела совершенству. Даже люди, играющие в НХЛ и КХЛ, каждое лето работают, стараются стать лучше», – сказал Проворов.
Минская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва БФСО «Динамо» была открыта в августе 2005 года.