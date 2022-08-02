Любимов о возвращении в «Спартак»: «Хочу доказать, что смогу вернуться на прежний уровень и играть в хоккей, который будет полезен для команды»

прокомментировал свое возвращение в «Спартак».

– После сезона в ты возвращаешься в «Спартак» – можно ли считать, что в Хабаровске ты если не перезагрузил свою карьеру, то хотя бы сделал серьезный шаг к этому?

– Время в Хабаровске расцениваю как хороший опыт, мне это пошло на пользу – получал игровое время и считаю, что улучшил некоторые элементы игры, приносил пользу команде.

Как появилась возможность вернуться в «Спартак» – с удовольствием принял предложение. Тем более дочка сейчас пойдет в первый класс, поэтому здорово вернуться в Москву.

– Есть ли у тебя ответ, почему не получилось в «Спартаке» два года назад? Что подвело тогда и как избежать повторения ошибок?

– Да, я пытался это проанализировать. Возможно, тогда я не до конца понял свою роль на площадке. Не буду кривить душой, игра вообще не шла, «минус 17» – это ужасно…

Приложу все усилия, чтобы новый сезон в «Спартаке» не получился у меня «кувырком». Хочу доказать прежде всего самому себе, что смогу вернуться на прежний уровень и играть в тот хоккей, который будет полезен для команды.

– Возвращаясь в «Спартак», почему бы не вернуться и в сборную России – что нужно для этого сделать?

– Нужно работать, быть полезным для команды – и тогда все сложится! Будем бороться за место в верхней части таблицы, а если будут командные успехи – то придут и личные. В сборную ведь обычно вызывают тех, чья команда хорошо играет – нечасто бывает иначе. Так что, от командного результата зависит очень много, будем стараться! – сказал нападающий .