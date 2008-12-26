Виталий Прохоров: «На льду Путин целеустремленный, всегда на острие атаки, полностью отдается игре»

Вице-президент КХЛ, олимпийский чемпион поделился впечатлениями от выступления президента РФ Владимира Путина в матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади.

Игра завершилась победой команды главы государства со счетом 8:5.

«Играть в команде президента – это всегда почетно и интересно. На льду он целеустремленный, всегда на острие атаки, не обращает на внешние факторы никакого внимания, весь в игре, отдается ей полностью.

Как он говорит, главным в первые годы [занятий хоккеем] было уверенно держаться на льду, а не забрасывать [шайбы]. Потом с каждым годом он прибавлял, у него это получается, учитывая, сколько он тренируется, кроме того, он командный игрок, но и видны его лидерские качества», – сказал Прохоров.

Путин о нехватке времени на хоккейные тренировки: «Не высыпался в последнюю неделю. Мало спал, 4-5 часов»

Путин забросил больше половины шайб своей команды в победном матче Ночной лиги – 8:5