Ячанов об импортозамещении: «Томский хамон, пармезан из Кирово-Чепецка – появилась масса отечественных производителей»

Бывший голкипер и высказался об импортозамещении продуктов.

– Жителей Санкт-Петербурга финны на рыбалку к себе уже пускают? Вы ведь большой любитель этого дела?

– Говорят, что стали пускать с 15 июля, как только соседи сняли ограничения по коронавирусу. Но сам не ездил.

У нас в Ленинградской области рыбалка никак не хуже, чем в Финляндии, это 100 процентов! И пейзажи, и рыба – все у нас отлично, очень все похоже, да и регионы соседние. Уже и не рвусь в Финляндию, честно говоря, обиделся на них.

В Карелии невероятно красивая природа с отличными местами для рыбалки и с хорошими местами для проживания, и никаких виз не надо. Сколько рек, озер – Ладожское, Онежское. Никакой Финляндии не надо!

– Лично вас и вашу семью европейские санкции как-то затронули?

– Да никак. Напротив, в процессе импортозамещения появилась масса отечественных производителей, скажем, сыра. У нас в Питере огромный выбор: что выходцы из Италии стали у нас работать, что наши ребята делают отличные вещи!

С продуктами точно никаких проблем, упомяну томский хамон, пармезан из Кирово-Чепецка. Все у нас есть! – заявил бывший голкипер СКА и «Ак Барса».