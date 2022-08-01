Бучневич о Тарасенко: «Не думаю, что Володю обменяют. Кого ты должен за него получить, если человек стабильно забивает 40 голов?»

прокомментировал информацию о возможном обмене Владимира Тарсенко из «Сент-Луиса».

«Давят ли разговоры о возможном обмене Тарасенко? Не сказал бы, что это давит. Я не думаю, что Володю обменяют. Я просто не понимаю, кого ты должен за него получить, если человек стабильно забивает 40 голов? Кого тебе за него дадут? В лиге не так много людей, которые хотя бы приближаются к этой цифре и набирают 80 очков. Это что такое тебе за него должны дать?

«Калгари» поменял Ткачака на Юбердо? Для меня это глупый обмен. Один набрал 105 очков, второй – 115. И за американца еще дополнительно отдали защитника первой пары и пик первого раунда. Бред», – сказал нападающий .