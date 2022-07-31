«Ови не держит обиду. Говорил: «Ош – лучший, сделал нас». Оши об обсуждении с Овечкиным матча США и России на Олимпиаде-2014

вспомнил о победе сборной США над Россией на Олимпиаде-2014 в .

На групповом этапе американцы добились победы (3:2 Б) в серии буллитов. Оши реализовал в ней 4 попытки из 6, в том числе решающую.

Форвард ответил на вопрос о том, обсуждал ли он этот матч со своим многолетним партнером по .

«Если честно, мы не вспоминаем тот матч. Иногда вспоминают другие, чтобы подлить немного масла в огонь.

Но сам Ови не держит обиду, я думаю. Он говорил уважительно, примерно так: «Ош – лучший, сделал нас». Хотя раньше эта тема задевала его немного больше», – сказал Оши в подкасте The Rink Live.