«Ови не держит обиду. Говорил: «Ош – лучший, сделал нас». Оши об обсуждении с Овечкиным матча США и России на Олимпиаде-2014

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Ти Джей Оши вспомнил о победе сборной США над Россией на Олимпиаде-2014 в Сочи

На групповом этапе американцы добились победы (3:2 Б) в серии буллитов. Оши реализовал в ней 4 попытки из 6, в том числе решающую. 

Форвард ответил на вопрос о том, обсуждал ли он этот матч со своим многолетним партнером по «Вашингтону» Александром Овечкиным

«Если честно, мы не вспоминаем тот матч. Иногда вспоминают другие, чтобы подлить немного масла в огонь.

Но сам Ови не держит обиду, я думаю. Он говорил уважительно, примерно так: «Ош – лучший, сделал нас». Хотя раньше эта тема задевала его немного больше», – сказал Оши в подкасте The Rink Live.

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