Светлов не удивлен Никишину в СКА: «Он получал ключевое время в большинстве на Олимпиаде. Это говорит о многом»

Теги СКА Спартак Сборная России по хоккею КХЛ Сергей Светлов Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Александр Никишин Хоккей

Сергей Светлов оценил переход Александра Никишина из «Спартака» в СКА в результате обмена.

«Обмен Никишина удивляет лишь на первый взгляд. Мне потенциал этого защитника бросился в глаза на Олимпиаде в Пекине, когда по ходу турнира именно новичок Никишин, а не защитники-ветераны, стал получать ключевое время в большинстве. Это говорит о многом, на Олимпиаде никто просто так рисковать не будет.

Что касается компенсационной группы игроков, то многие из них, например, Седов и Кукштель, прошли через систему СКА и «Сочи», их подержали в руках, оценили потенциал.

Любопытно, в каком направлении в итоге развернется этот большой обмен, который добавил сезону КХЛ интриги», – сказал экс-тренер клубов КХЛ.

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