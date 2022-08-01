Светлов не удивлен Никишину в СКА: «Он получал ключевое время в большинстве на Олимпиаде. Это говорит о многом»

Сергей Светлов оценил переход из в в результате обмена.

«Обмен Никишина удивляет лишь на первый взгляд. Мне потенциал этого защитника бросился в глаза на в Пекине, когда по ходу турнира именно новичок Никишин, а не защитники-ветераны, стал получать ключевое время в большинстве. Это говорит о многом, на Олимпиаде никто просто так рисковать не будет.

Что касается компенсационной группы игроков, то многие из них, например, Седов и Кукштель, прошли через систему СКА и «Сочи», их подержали в руках, оценили потенциал.

Любопытно, в каком направлении в итоге развернется этот большой обмен, который добавил сезону КХЛ интриги», – сказал экс-тренер клубов .