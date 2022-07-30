Ничушкин о стиле игры: «Чекер и чекер, подумаешь! Может, это в России кому-то обидно. Радулова за это на руках готовы были носить в «Далласе»

высказался о том, что его считают силовым форвардом.

– Расскажите, как вы работали над собой, чтобы в итоге провести такой мощный плей-офф? У кого-то по-прежнему в голове сидит мнение, что Ничушкин – это исключительно чекер и силовой форвард.

– Я постоянно трудился. Чекер и чекер, подумаешь!

Может, это в России кому-то обидно, а на самом деле лично мне форчек приносит большие дивиденды. Болельщики меня любят тогда, когда я бегу, отбираю шайбу.

Саню Радулова за это в свое время на руках готовы были носить в , потому что он бегал как сумасшедший, «съедал» соперников.

– Это он умеет!

– Может, я у него немного это перенял. Если у тебя это получается, то нужно дальше развивать в себе такие навыки, использовать их.

А что касается моей результативности, то мне стали давать больше игрового времени, появилось доверие со стороны тренера.

– Это всегда важно.

– Да, я стал играть в первых звеньях, где собраны очень техничные ребята.

Они и пас могут отдать хороший, и когда ты отдаешь, то они почти никогда не прощают соперников, а сразу забивают, – сказал нападающий .