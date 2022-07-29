Ник Бэйлен: «5 отличных лет в «Тракторе». Спасибо клубу и болельщикам»

Теги Трактор болельщики КХЛ Ник Бэйлен Хоккей

Ник Бэйлен попрощался с «Трактором» и болельщиками челябинской команды. 

Вчера стало известно, что клуб и 32-летний защитник расторгли контракт по соглашению сторон. 

«Пять отличных лет в «Тракторе». Спасибо клубу и болельщикам, которые встретили меня и мою семью в городе с распростертыми объятиями и открытыми сердцами», – написал Бэйлен в соцсети. 

За «Трактор» игрок провел 294 матча и набрал 175 очков – это третий показатель результативности в истории клуба в КХЛ.

В минувшем сезоне он провел 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 (6+36) очка. В плей-офф на его счету 8 (4+4) баллов в 15 играх.

С его статистикой в КХЛ можно также ознакомиться здесь

 

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