Орлов об уходе Самсонова из «Вашингтона»: «Грустно и обидно, когда русский парень покидает команду. Сейчас у него новая глава в жизни»

высказался об уходе из «Вашингтона».

«Кэпиталс» не сделали квалификационное предложение российскому вратарю. Выйдя на рынок свободных агентов, Самсонов подписал однолетний контракт с .

«Конечно, грустно и обидно, когда русский парень покидает команду. Но сейчас у него новая глава в жизни, удачи ему.

Что касается выбора в первом раунде, то доволен им. Опять же – русский парень в команде, дай Бог, чтобы он скорее приступил к тренировкам. Ждем его в Вашингтоне.

Физически чувствую себя хорошо, давно уже тренируюсь.

Нынешней формой доволен, хотя нужно скинуть пару лишних килограммов. Подготовка идет по плану. В США улечу где-то в конце августа, проблем никаких нет», – сказал российский защитник .