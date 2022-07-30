Орлов об уходе Самсонова из «Вашингтона»: «Грустно и обидно, когда русский парень покидает команду. Сейчас у него новая глава в жизни»

Дмитрий Орлов высказался об уходе Ильи Самсонова из «Вашингтона».
«Кэпиталс» не сделали квалификационное предложение российскому вратарю. Выйдя на рынок свободных агентов, Самсонов подписал однолетний контракт с «Торонто».
«Конечно, грустно и обидно, когда русский парень покидает команду. Но сейчас у него новая глава в жизни, удачи ему.
Что касается выбора Ивана Мирошниченко в первом раунде, то доволен им. Опять же – русский парень в команде, дай Бог, чтобы он скорее приступил к тренировкам. Ждем его в Вашингтоне.
Физически чувствую себя хорошо, давно уже тренируюсь.
Нынешней формой доволен, хотя нужно скинуть пару лишних килограммов. Подготовка идет по плану. В США улечу где-то в конце августа, проблем никаких нет», – сказал российский защитник «Вашингтона».