Самсонов – «Вашингтону»: «Спасибо, что задрафтовали меня и дали шанс осуществить мечты об НХЛ. Последние 3 года были незабываемыми!»

обратился к болельщикам и сотрудникам после ухода из клуба.

13 июля вратарь перешел в .

«Спасибо «Кэпиталс» за то, что задрафтовали меня в 2015 году и дали шанс осуществить мои мечты об . Последние 3 года в Вашингтоне были незабываемыми!

Спасибо всем моим товарищам по команде, тренерам и руководству за то, что каждый день подталкивали меня к тому, чтобы становиться лучше как вратарь и как личность. У нас остались удивительные воспоминания, которые я никогда не забуду.

Наконец, спасибо всему сообществу округа Колумбия за то, что заставили меня чувствовать себя как дома. Удивительные фанаты поддерживали нас каждый вечер, и это главная причина того, почему мое время с «Вашингтоном» было таким особенным!» – написал Самсонов.