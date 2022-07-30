Товарищеские матчи. Хет-трик Литовченко принес «Сибири» победу над «Витязем», «Динамо» уступило новокузнецкому «Металлургу»

Теги Сибирь Витязь Металлург Нк КХЛ Вячеслав Литовченко Динамо товарищеские матчи Хоккей

Клубы КХЛ проводят товарищеские игры во время перерыва в чемпионате.

Товарищеские матчи

«Динамо» Москва – «Металлург» Новокузнецк – 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: 1:0 Джиошвили (Будницкий, Каблуков, 10:33), 2:0 Муранов (Абросимов, 17:00), 2:1 Ердаков (Лыпкань, 30:48), 2:2 Семененко (Артемов, 40:25, бол.)

Вратари: Коновалов (Волков) – Сухачев (Лысенков).

«Сибирь» – «Витязь» – 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Голы: 0:1 Попов (Волгин, 0:46), 1:1 Литовченко (Голубев, 11:28), 2:1 Литовченко (Бутузов, 23:15), 3:1 Литовченко (Соловьев, 43:45, бол.), 4:1 Назаревич (Ефремов, Голубев, 45:00).

Вратари: Костин – Сапрыкин.

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