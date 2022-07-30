Товарищеские матчи. Хет-трик Литовченко принес «Сибири» победу над «Витязем», «Динамо» уступило новокузнецкому «Металлургу»

Клубы КХЛ проводят товарищеские игры во время перерыва в чемпионате.

Товарищеские матчи

Москва – « Новокузнецк – 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: 1:0 Джиошвили (Будницкий, Каблуков, 10:33), 2:0 Муранов (Абросимов, 17:00), 2:1 Ердаков (Лыпкань, 30:48), 2:2 Семененко (Артемов, 40:25, бол.)

Вратари: Коновалов (Волков) – Сухачев (Лысенков).

– – 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Голы: 0:1 Попов (Волгин, 0:46), 1:1 Литовченко (Голубев, 11:28), 2:1 Литовченко (Бутузов, 23:15), 3:1 Литовченко (Соловьев, 43:45, бол.), 4:1 Назаревич (Ефремов, Голубев, 45:00).

Вратари: Костин – Сапрыкин.