«Сан-Хосе» поднимет под своды арены баннер в честь Дага Уилсона. Он был первым капитаном клуба и 19 лет – генменеджером

«Сан-Хосе» поднимет под своды арены баннер в честь Дага Уилсона.

Он выступал за «Шаркс» в первые два сезона после вступления клуба в и был первым капитаном команды. «Акулы» стали его второй и последней командой в карьере, которая завершилась в 1993 году.

В 2003 году Уилсон вернулся в , заняв должность генерального менеджера. Он оставался на этом посту до апреля 2022 года и покинул его по состоянию здоровья.

При нем «Шаркс» впервые в истории клуба сыграли в финале Кубка Стэнли в 2016 году.

Чествование Уилсона состоится 15 октября – перед матчем против «Чикаго». За «Блэкхокс» он отыграл 14 сезонов.

Ранее стало известно, что Патрик Марло станет первым игроком, чей номер будет выведен клубом из обращения. Церемония намечена на 25 февраля 2023 года.