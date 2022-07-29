Тамбиев о легионерах «Адмирала»: «Им играть еще рано, не хочу их плавить. Наиграются, 68 матчей в сезоне»

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Леонид Тамбиев рассказал, почему «Адмирал» пока играет без легионеров. 

Вчера клуб из Владивостока победил «Витязь» в контрольном матче – 3:1. 

В межсезонье клуб подписал контракты с защитником Колби Уильямсом (Канада), форвардами Михалом Криштофом (Словакия), Рудольфом Червены (Чехия) и Николаем Елисеевым (Латвия). Кроме того, в клуб вернулся защитник Либор Шулак (Чехия). 

«Нервный первый период. Нахватали удалений. После перерыва немного успокоили ребят. Спасибо им, что прислушались. Взяли себя в руки, ненужные удаления убрали. В принципе, я доволен самоотдачей парней, доволен результатом, прежде всего. Очень много бросков сделали по воротам. Хороший второй период. Мы получили пищу для разборов, для выводов. Видим и знаем, что нужно подправить и исправить.   Легионерам играть еще рано. Я не хочу их плавить. Им нужно нормально подготовиться, нормально влиться. Чтобы не было ненужных травм. Они приехали с опозданием, поэтому пропустили часть втягивающих тренировок. Всему свое время. Наиграются еще (смеется). 68 матчей в сезоне!   Хомченко неплохо отыграл. Пару хороших сейвов сделал. Парни, которые на просмотровых контрактах – молодцы. Старались. Пока мы их оставляем. Поедут в Сочи, а дальше будем смотреть», – сказал главный тренер «Адмирала»

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