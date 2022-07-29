Ничушкин о том, что стал лучше бросать: «Маккиннон на меня во многом повлиял. Я стал бросать до и после тренировок»

Форвард рассказал, за счет чего улучшил свой бросок.

— Считается, что после 20-22 лет игроку сложно резко прибавить в каком-то техническом компоненте, но бросок, который был вашим слабым местом, стал заметно лучше.

— Я смотрел на Маккиннона. Он на меня во многом повлиял. Когда я пришел в «Колорадо» после «Далласа» и увидел своими глазами, как работает человек, которого называют одним из лучших, то был впечатлен. Он до тренировки выходит на лед и делает определенные вещи. И после тренировок тоже делает.

Ты для себя не можешь найти причину, чтобы не работать точно так же. Какие-то элементы стал за ним повторять. Пробовал что-то новое. Стал бросать по воротам до и после тренировок.

— Звучит слишком просто.

— А так и есть, на самом деле. В сезоне, когда у тебя 82 матча, тренировки часто короткие. Еще и по желанию есть, поскольку через день играешь. При трех матчах за четыре дня сначала думаешь только о восстановлении.

При сумасшедшем графике заставлять себя выходить на лед и что-то делать — очень тяжело. Мозг всегда говорит тебе: эй, парень, лучше сохрани энергию на будущее. Но раз рядом Маккиннон работает, то это мотивирует.

Поначалу было тяжело, а потом втянулся. Это вошло в привычку и благотворно повлияло на физику. Плюс Шон, наш тренер по физподготовке, всегда готов составить мне компанию и побросать.

— Есть классический пример Кучерова, который летом все свободное время бросает в гараже.

— Все идет через большое количество повторений, и в каком-то моменте наступает улучшение. Бросок становится похлеще, быстрее и точнее, – сказал Ничушкин.