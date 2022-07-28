Зарплата Мальцева в «Колорадо» – 800 000 долларов в год. В АХЛ – 200 000

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Стали известны условия нового однолетнего контракта Михаила Мальцева с «Колорадо».

Соглашение является двусторонним.

Согласно Cap Friendly, зарплата 24-летнего форварда составляет 800 тысяч долларов за сезон.

В АХЛ форвард будет зарабатывать 200 тысяч, при этом Мальцев в любом случае получит гарантированный оклад в размере 250 тысяч в год.

В предыдущем сезоне нападающий зарабатывал 809,17 тысячи, вместе с бонусами – 925 тысяч.

В прошлом сезоне Мальцев провел в чемпионате НХЛ 18 матчей, не отметившись результативными действиями.

В АХЛ на его счету 48 (17+31) очков в 56 играх. В Кубке Колдера он набрал 6 (4+2) баллов в 9 матчах.

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