Шарипзянов о том, много ли изменений у Рябыкина: «В целом придерживаемся примерно такой же игры, система работает»

подвел итоги контрольного матча с «Омскими Крыльями» (3:2).

«Интересный матч, быстрая игра. Быстрее, чем предполагалось. Первые периоды были сумбурные с непривычки, долго не играли. Потом подуспокоились, забили нужные голы. Хоть и товарищеский матч, но побеждать всегда приятно.

Я был капитаном? Долго шел к этому, посмотрим, как будет в сезоне. Пока нигде официально не объявлялось. Приятно, что на сегодняшний матч выводил команду. Стараюсь не делать на это большой акцент – все мы одна большая команда, идем к одной цели. Все должны быть лидерами, чтобы выиграть Кубок.

Миша Гуляев сказал, что равняется на меня? Он немного другой игрок, более мастеровитый. Маленький, может пас отдать, лучше видит площадку. Его нужно направить в нужную сторону. Надеюсь, он будет с нами часто тренироваться. Когда он вышел на первую тренировку, даже не скажешь, что ему нет 18 лет. Талантливый парень, надеюсь, у него все получится.

Стояла задача выполнять все задания, тренер сказал не бояться ошибаться. Будем разбирать игру, каждого игрока, будем подсказывать, и нам будут подсказывать. Еще много матчей, два турнира, есть время работать тактически.

Много ли изменений у Рябыкина? Они есть, каждый человек – индивидуальность, вносит поправки. В целом придерживаемся примерно такой же игры, это работает: взяли Кубок, в финале были. Немного не повезло, не дожали. Но считаю, что система работает, дает результат.

Четыре года «Авангард» здесь не был? Площадка везде одинаковая, но в городе немного обжиться надо. Квартира, магазины», – сказал защитник «Авангарда».

Дмитрий Рябыкин: «Шарипзянов будет капитаном «Авангарда» в сезоне, скорее всего»