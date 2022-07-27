Вудкрофт о минском «Динамо»: «Ищем лидеров для первых звеньев, интересуемся праворукими центрфорвардами, защитниками»

высказался о селекции минского «Динамо».

«Нашей команде предстоит еще проделать большую работу. Мы усердно трудимся над тем, чтобы дополнить линии, которые образовываются сейчас. Ищем лидеров для первых звеньев, интересуемся центральными праворукими форвардами и праворукими защитниками.

Конечно, хотим пополнить ряды наших вратарей. Потому что, если вы посмотрите на расписание игр, то увидите, что мы проведем 37 поединков за первые три месяца. Это ужасно много встреч и, соответственно, мало времени для отдыха и восстановления. Не говоря уже о различных неприятностях с травмами и другими проблемами. Должен быть большой ростер, длинная скамейка, которая сможет выдержать любые трудности.

Мы хотим быть успешными, чтобы белорусы гордились нами. Но чтобы добиться этого, нет легких путей. Команда должна тяжело работать. И молодые ребята знают, что следует делать для того, чтобы играть в «Динамо»: быть в хороших физических кондициях, быть сильными и выносливыми.

Мне было очень приятно осознать, что игроки пришли на предсезонную подготовку с хорошей базой. В принципе, доволен, как прошли эти два микроцикла. Ребята продемонстрировали заряженность на тренировках, выполняли все задачи на льду, исправлялись в тех моментах, на которые мы указывали.

Это время, когда мы строим всю нашу систему игры – от «физики» до тактики – продлится еще шесть недель», – сказал главный тренер минского в эфире канале «Беларусь 5».