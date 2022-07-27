«Амур» о Калниньше: «Оформление перехода продолжается в соответствии с регламентом ИИХФ. Окончательный ответ пока не получен»

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В «Амуре» сообщили, что оформление перехода Яниса Калниньша идет согласно регламенту ИИХФ.

Клуб объявил о подписании контракта с Калниньшем 6 июля. 22 июля стало известно, что латвийскому вратарю не разрешили выступать в КХЛ. Федерация хоккея Латвии объявила, что заблокировала переход 30-летнего игрока в «Амур».

«Процедура оформления международного перехода Яниса Калниньша продолжается в соответствии с регламентом ИИХФ.

Окончательный ответ от Международной федерации хоккея пока не получен.

Мы ожидаем приезд игрока в Хабаровск в начале следующей недели», – сообщили в пресс-службе клуба КХЛ.

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