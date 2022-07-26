Козлов о «бразильском» хоккее: «Хотелось бы так играть, но в современном хоккее надо играть и в атаке, и в обороне – мы делаем акцент на этом»

Главный тренер ответил на вопрос о «бразильском» хоккее в исполнении команды.

«Команда при Быкове и Захаркине играла в «бразильский» хоккей? Нам было приятно, что нас сравнивали с бразильцами, – но вот когда бразильцы в последний раз становились чемпионами мира? (Из зала – в 2002-м). Ну да, не совсем хорошо. Но вот как его понять – «бразильский хоккей»? Вы же помните четвертое звено в той команде? Клепиш и Сапрыкин.

Хотелось бы играть в такой хоккей, но нужно исходить из реальной ситуации, в современном хоккее надо играть и в атаке, и в обороне, выигрывает и атака, и оборона – это показали и ЦСКА, и «Магнитка».

В НХЛ что «Тампа», что «Колорадо» показывали, что надо играть и в обороне, и в атаке. Все квалифицированные игроки нападения могут исполнить, если им дать шанс. Ты должен уметь играть и в обороне, и в атаке – мы делаем акцент на этом», – сказал .