«Вегас» подпишет экс-форварда «Салавата» Маннинена и лучшего бомбардира «Куньлуня» Спенсера Фу

Два форварда, игравших в КХЛ, продолжат карьеры в НХЛ.
«Вегас» подпишет контракты с бывшим нападающим «Салавата Юлаева» Сакари Манниненом и форвардом Спенсером Фу, который играл за «Куньлунь».
Об этом сообщил генеральный менеджер «Голден Найтс» Келли МакКриммон.
Маннинен набрал 32 (19+13) очка в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ в прошлом сезоне. Он представлял уфимский клуб с 2019 года и ушел из команды в марте 2022-го.
Фу записал на свой счет 33 (14+19) балла за результативность в 48 играх регулярного чемпионата. Он стал лучшим бомбардиром китайской команды в прошедшем сезоне.