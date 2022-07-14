«Вегас» подпишет экс-форварда «Салавата» Маннинена и лучшего бомбардира «Куньлуня» Спенсера Фу

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Два форварда, игравших в КХЛ, продолжат карьеры в НХЛ.

«Вегас» подпишет контракты с бывшим нападающим «Салавата Юлаева» Сакари Манниненом и форвардом Спенсером Фу, который играл за «Куньлунь».

Об этом сообщил генеральный менеджер «Голден Найтс» Келли МакКриммон.

Маннинен набрал 32 (19+13) очка в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ в прошлом сезоне. Он представлял уфимский клуб с 2019 года и ушел из команды в марте 2022-го.

Фу записал на свой счет 33 (14+19) балла за результативность в 48 играх регулярного чемпионата. Он стал лучшим бомбардиром китайской команды в прошедшем сезоне.

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