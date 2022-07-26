Вайсфельд о селекции «Автомобилиста»: «Напоминает сороку: берет все, что блестит, но непонятно для чего»

высказался о селекции .

«Наблюдая за «Автомобилистом» со стороны, складывается впечатление, что клубу не хватает какой-то идеи. Вроде берут неплохих игроков, но совершенно непонятно, по какому принципу комплектуются.

Мне это напоминает сороку, которая ворует блестящие вещи. Вот и тут клуб берет все, что блестит, но непонятно для чего. По моим ощущениям, уже года три-четыре в Екатеринбурге принимаются экзотические решения, и для меня они нелогичны. Возможно, у руководства клуба есть какие-то соображения, но мне они непонятны.

Взять, к примеру, два предыдущих чемпионата. Могу предположить, что главному тренеру Питерсу было удобнее работать с англоговорящими игроками, поэтому клуб подписал достаточно много иностранцев, которые не являются легионерами. Мне кажется, это довольно сомнительный шаг. Трудно объяснить, что происходит, потому что могу судить, только глядя со стороны», – сказал экс-менеджер клубов .