Пекка Ринне станет тренером вратарей молодежной сборной Финляндии (Iltalehti)

будет тренером вратарей молодежной сборной Финляндии.

По информации Iltalehti, 39-летний финн войдет в штаб .

Новый тренерский штаб приступит к работе после МЧМ-2022. На турнире в августе руководить сборной будет Антти Пеннанен, Юха Лехтола будет тренером вратарей.

Ринне завершил карьеру в июле 2021 года. В НХЛ он провел 15 сезонов и выступал только за «Нэшвилл».

Всего в лиге голкипер сыграл 683 матча, пропуская в среднем 2,43 шайбы и отражая 91,7% бросков. На его счету 369 побед в регулярных чемпионатах НХЛ.

В сезоне-2017/18 Ринне выиграл «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю сезона НХЛ. Также три раза (2011, 2012, 2015) он входил в число финалистов на получение награды.