Пекка Ринне станет тренером вратарей молодежной сборной Финляндии (Iltalehti)

Теги Нэшвилл молодежная сборная Финляндии Пекка Ринне Федерация хоккея Финляндии Томи Лямся Хоккей

Пекка Ринне будет тренером вратарей молодежной сборной Финляндии.

По информации Iltalehti, 39-летний финн войдет в штаб Томи Лямся.

Новый тренерский штаб приступит к работе после МЧМ-2022. На турнире в августе руководить сборной будет Антти Пеннанен, Юха Лехтола будет тренером вратарей.

Ринне завершил карьеру в июле 2021 года. В НХЛ он провел 15 сезонов и выступал только за «Нэшвилл».

Всего в лиге голкипер сыграл 683 матча, пропуская в среднем 2,43 шайбы и отражая 91,7% бросков. На его счету 369 побед в регулярных чемпионатах НХЛ. 

В сезоне-2017/18 Ринне выиграл «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю сезона НХЛ. Также три раза (2011, 2012, 2015) он входил в число финалистов на получение награды. 

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