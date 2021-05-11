Пекка Ринне завершил карьеру. Он провел 15 сезонов в НХЛ – все за «Нэшвилл»

Голкипер объявил о завершении игровой карьеры.

Финскому вратарю 38 лет. В НХЛ он провел 15 сезонов и выступал только за одну команду – .

Всего в лиге голкипер сыграл 683 матча, пропуская в среднем 2,43 шайбы и отражая 91,7% бросков.

На его счету 369 побед в регулярных чемпионатах . Он является лидером «Предаторс» по этому показателю.

В сезоне-2017/18 Ринне выиграл «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю сезона НХЛ. Также три раза (2011, 2012, 2015) входил в число финалистов на получение награды.

Помимо этого, Ринне четыре раза участвовал в Матче всех звезд НХЛ (2015, 2016, 2018, 2019). За карьеру в лиге финский вратарь 60 раз сыграл на ноль.