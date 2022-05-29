Шестеркин – 5-й вратарь в истории с 2 ассистами в матче Кубка Стэнли

– 5-й вратарь в истории с 2 ассистами в матче Кубка Стэнли.

Российский вратарь поучаствовал в двух шайбах в шестом матче серии второго раунда с «Каролиной» (5:2, 3-3).

Ранее 4 вратаря дважды ассистировали партнерам в матчах плей-офф . Это Грант Фюр («Эдмонтон», 1991 год), Том Баррассо («Питтсбург», 1993 год), («Монреаль», 2004 год) и («Нэшвилл», 2017 год).

У Шестеркина стало 3 результативных передачи в текущем плей-офф. Это 2-й показатель в истории за один розыгрыш, он делит его с большой группой вратарей. Рекорд был установлен Мартином Бродером («Нью-Джерси») в 2012 году – 4 передачи.

По общему числу передач рекордом владеет Фюр (14), за ним следуют Бродер (12) и Патрик Руа (11).