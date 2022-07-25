Подколзин о Петтерссоне: «На площадке с ним другой хоккей. Он часто работал со мной на тренировках, объяснял какие-то моменты»

Василий Подколзин поделился впечатлениями от игры с Элиасом Петтерссоном.

– Вы как-то сказали, что находиться на льду с Петтерссоном – это хоккей совершенно другого уровня.

– И готов повторить это. Элиас часто работал со мной на тренировках, объяснял какие-то моменты. Но на площадке с ним действительно другой хоккей. Он просто говорит: «Делай что умеешь, не беспокойся. Если ты будешь в хорошей позиции, то всегда получишь шайбу».

Кстати, вот еще одна история. Я, если у меня не получается передача, то расстраиваюсь, извиняюсь. Меня Петтерссон как-то спрашивает: «А ты чего все время извиняешься?» Ну, отвечаю, неудобно перед партнерами, что моя ошибка приводит к контратаке.

– А он что?

– Говорит, если у тебя была правильная мысль, а что-то не получилось, то в этом нет ничего страшного. И тебя обязательно подстрахуют, – сказал нападающий «Ванкувера».