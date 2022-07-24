Мэттью Ткачак: «Калгари – один из величайших городов в мире, в котором я был. Он уникален»

высказался об уходе из «Калгари».

«Я всегда буду помнить свое время в Калгари как самые важные и лучшие годы в моей жизни на сегодняшний день.

Я ухожу 24-летним молодым человеком, а пришел 18-летним ребенком. Я горжусь этим и горжусь отношениями с людьми, которые мне помогли.

Я действительно вырос в этом городе, и это один из величайших городов в мире, в котором я был – он уникален.

Я оглядывался назад и размышлял о дне моего драфта. Я ничего не знал о Калгари. Уезжая, я надеюсь, что они смогут считать меня игроком, которым могут гордиться жители Альберты. Ну, в Калгари, а не на севере.

Калгари всегда будет занимать особое место в моем сердце», – сказал нападающий «Флориды».

Треливинг о реакции на уход Годро и Ткачака: «Меня это бесит. Любой, кто живет в Калгари, имеет честь находиться в прекрасном сообществе»