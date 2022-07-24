Патрик Лайне: «Друг сказал: «Вы подписали Годро», а я такой: «Без шансов. Ты меня разыгрываешь». А потом увидел сообщения»

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Патрик Лайне рассказал о своей реакции на переход Джонни Годро в «Коламбус».

«На самом деле это было забавно. В четверг утром мы уезжали в Испанию, поэтому я и мой друг проснулись в 3 часа.

Он разбудил меня и сказал: «Вы подписали Годро». А я такой: «Нет, без шансов. Ты просто меня разыгрываешь».

А потом я проверил свой телефон и увидел все эти сообщения, проверил твиттер и все такое, и я увидел, что мы получили Джонни, так что я был очень взволнован.

Мне было трудно листать ленту новостей. Кажется, у меня дрожали руки. Здорово получить такого игрока в свою команду, и, очевидно, что он может помочь нам во многом», – сказал нападающий «Коламбуса».

Генменеджер «Коламбуса» о Годро: «Наконец избавимся от этого дерьма, что здесь какой-то плохой город. Из-за нескольких человек, не оставшихся надолго, сложилась плохая репутация»

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