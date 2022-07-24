Федоров о молодежи ЦСКА: «Смотрим в будущее с оптимизмом. Поначалу у них будет не очень много игрового времени, но мы на них надеемся»

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Сергей Федоров высказался касательно молодых хоккеистов в ЦСКА.

«Мне бы очень хотелось привлекать молодых, талантливых ребят, но в первую очередь от них будет многое зависеть. Они вливаются в серьезный коллектив, в серьезную дружину, они должны быть психологически устойчивы и физически готовы.

Наверное, у них поначалу будет не очень много игрового времени, но мы на них очень надеемся. И прошлый чемпионат особенно доказал, что они могут, и мы смотрим в будущее с оптимизмом», – сказал главный тренер ЦСКА.

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