Сергей Федоров: «ЦСКА надо взять быка за рога и продолжить то, что мы начали. Хотелось бы сыграть намного увереннее в следующем сезоне»

считает, что ЦСКА понадобится месяц-два, чтобы привыкнуть к графику матчей.

В следующем сезоне команды КХЛ проведут по 68 игр.

«Чемпионат точно будет тяжелым, не совсем обычным. Раньше у нас было три подготовки в связи перерывами на этапы Евротура, игры сборной России на международной арене, а сейчас этого не будет.

Чемпионат будет гладким, и я считаю, что нам понадобится месяц-два привыкнуть к такому режиму, где мы играем каждый второй день.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина? Мне не нравится, когда говорят, что надо что-то удерживать, поддерживать. Нам надо взять быка за рога и продолжить то, что мы начали. У тренерского штаба есть новый план для наших ребят, осталось его внедрить и почувствовать, правильно мы идем или надо будет искать какие-то варианты.

Хотелось бы в следующем сезоне сыграть намного увереннее и достичь той же высоты, но показав очень уверенную игру», – сказал главный тренер .