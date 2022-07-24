Вячеслав Быков: «Как ФХР видит развитие хоккея в нынешней ситуации, каков план действия сборной? Может, Жамнов озвучит?»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Вячеслав Быков Алексей Жамнов КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Вячеслав Быков считает, что ФХР должна рассказать о плане развития хоккея в России.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк сообщил о подписании нового контракта с главным тренером сборной России Алексеем Жамновым.

«Если продлили, значит, доверяют и видят перспективу.

Теперь надо ждать от ФХР действия – как они видят развитие хоккея России в нынешней ситуации, каков план действия сборной команды!

Как мне кажется, ФХР должна уже была объявить об этом и опубликовать этот план.

Или хотя бы свое видение ситуации. Может быть, Жамнов озвучит?» – сказал бывший главный тренер национальной команды.

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