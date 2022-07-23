Морозов о «Куньлуне»: «Они могут вернуться в Китай после того, как все откроется. К 1 августа состав будет»

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Президент КХЛ ответил, является ли «Куньлунь» проблемой для лиги.

– «Куньлунь» – проблема для КХЛ?

– Они готовятся, у них своя политика. Тренера, например, поздно назначили. Но у них есть время.

Насколько я знаю, начинают сборы 1 августа, и состав к тому времени уже будет. Будем следить, смотреть, что из этого получится.

– Они отыграют весь сезон в Мытищах? Появлялись слухи, что к концу года они могут поехать в Китай.

– Нельзя говорить, где они будут играть в течение всего сезона.

Да, есть вариант, что они могут вернуться в Китай после того, как все откроется. Будем следить за ситуацией. Но на данный момент они готовят свою мытищинскую арену, – сказал Алексей Морозов.

«Куньлунь» ранее объявил о назначении канадца Грега Айэленда на должность главного тренера.

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