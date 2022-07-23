«Лос-Анджелес» продлил контракт с Виларди (1 год и 825 тысяч долларов) и Андерсон-Доланом (1 год и 750 тысяч долларов)

Два хоккеиста подписали новые контракты с .

Соглашения с клубом продлили 22-летний и 22-летний .

Односторонний контракт Виларди рассчитан на год и 825 тысяч долларов. Двусторонний контракт Андерсон-Долана рассчитан на год и 750 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Виларди набрал 7 (5+2) очков при полезности «минус 5» в 25 матчах регулярного чемпионата . В среднем он проводил на льду 13:30.

Андерсон-Долан провел 7 игр за «Кингс» и не отметился результативными действиями при среднем игровом времени 13:47.