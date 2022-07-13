«Лос-Анджелес» продлил Эдлера на год и 750 тысяч долларов. С учетом бонусов защитник может получить 1,5 млн

продлил защитника на год и 750 тысяч долларов.

Еще столько же 36-летний игрок сможет получить в виде бонуса за количество сыгранных матчей. Максимальная сумма за сезон – 1,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне швед выступал за «Кингс», куда перешел после 15 сезонов в составе «Ванкувера».

Он набрал 19 (3+16) очков в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ при полезности «+18» и среднем времени на льду 18:27.

В его активе 56 хитов и 70 блоков (5-е место в команде). В плей-офф сыграл 7 игр и набрал 2 (0+2) очка.

Всего в НХЛ Эдлер провел 966 матчей и набрал 427 (102+325) очков. В Кубке Стэнли – 89 игр и 40 (8+32) балла.

Его зарплата по прошлому контракту составляла 3,5 млн долларов.