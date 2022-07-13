«Лос-Анджелес» продлил Брендана Лемье на год и 1,35 млн долларов

продлил форварда на год и 1,35 млн долларов.

В минувшем сезоне сын 4-кратного обладателя Кубка Стэнли Клода Лемье выступал за «Кингс».

Клуб не стал делать ему квалификационное предложение, но договорился на рыночных условиях.

В 50 матчах регулярного чемпионата 26-летний игрок набрал 13 (8+5) очков при 97 минутах штрафа. В 7 играх плей-офф забросил 1 шайбу.

Всего в лиге провел 230 игр и набрал 60 (31+29) баллов при 410 минутах штрафа.

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 1,55 млн долларов.