«Лос-Анджелес» продлил Брендана Лемье на год и 1,35 млн долларов

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«Лос-Анджелес» продлил форварда Брендана Лемье на год и 1,35 млн долларов. 

В минувшем сезоне сын 4-кратного обладателя Кубка Стэнли Клода Лемье выступал за «Кингс».

Клуб не стал делать ему квалификационное предложение, но договорился на рыночных условиях.  

В 50 матчах регулярного чемпионата НХЛ 26-летний игрок набрал 13 (8+5) очков при 97 минутах штрафа. В 7 играх плей-офф забросил 1 шайбу. 

Всего в лиге провел 230 игр и набрал 60 (31+29) баллов при 410 минутах штрафа. 

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 1,55 млн долларов.

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