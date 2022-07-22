Руотсалайнен перешел в швейцарский «Клотен», несмотря на квалификационное предложение «Баффало». Форвард набрал 51 балл в 57 играх АХЛ

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Артту Руотсалайнен перешел в швейцарский клуб.

24-летний нападающий подписал однолетний контракт с «Клотеном».

Финский хоккеист получил квалификационное предложение от «Баффало», поэтому клуб закрепил права на Руотсалайнена в НХЛ.

В прошедшем сезоне форвард набрал 4 (2+2) очка в 18 матчах регулярного чемпионата за «Сэйбрс».

В АХЛ Руотсалайнен стал четвертым в списке бомбардиров «Рочестера», записав на свой счет 51 (18+33) балл в 57 играх регулярки. В плей-офф он добавил 12 (8+4) очков в 10 матчах.

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