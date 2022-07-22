не считает, что изменился за годы, проведенные в Америке.

– Как вам дается смена картинки с НХЛ на ?

– Да все нормально. Работаем тяжело – по две тренировки, но ничего, войдем [в ритм].

– Помогает ли подготовка с тренером по физподготовке сборной России Яшанькиным, с которым вы ранее вместе работали?

– Она всегда помогает. Месяц до этого держали себя в форме. Просто чем старше становишься, тем больше времени себе надо уделять. Нельзя много отдыхать. И мышцы болят, и микротравмы какие-то сказываются.

– Знарок сказал, что «это уже другой Радулов, но уже повзрослел, помудрел». Вы действительно другой?

– Радулов может быть только один. Будем работать, отдаваться полностью. А другой или нет – пусть судят люди со стороны, – сказал форвард .