Радулов о словах Знарка про то, что стал другим: «Радулов может быть только один. Другой или нет – пусть судят со стороны»

Теги Ак Барс Александр Радулов Олег Знарок КХЛ Матч ТВ Дмитрий Яшанькин Хоккей

Александр Радулов не считает, что изменился за годы, проведенные в Америке.  

– Как вам дается смена картинки с НХЛ на КХЛ?

– Да все нормально. Работаем тяжело – по две тренировки, но ничего, войдем [в ритм].

– Помогает ли подготовка с тренером по физподготовке сборной России Яшанькиным, с которым вы ранее вместе работали?

– Она всегда помогает. Месяц до этого держали себя в форме. Просто чем старше становишься, тем больше времени себе надо уделять. Нельзя много отдыхать. И мышцы болят, и микротравмы какие-то сказываются.

– Знарок сказал, что «это уже другой Радулов, но уже повзрослел, помудрел». Вы действительно другой?

– Радулов может быть только один. Будем работать, отдаваться полностью. А другой или нет – пусть судят люди со стороны, – сказал форвард «Ак Барса»

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