«Ванкувер» готов обменять Джей Ти Миллера. Клуб хочет получить за него молодых талантов (Sportsnet)

«Ванкувер» готов обменять форварда Джей Ти Миллера.
По данным Sportsnet, «Кэнакс» хотят получить за 29-летнего нападающего молодых (и не очень дорогих) талантов.
Отмечается, что клуб не сможет одновременно подписать крупные контракты с Миллером, Броком Босером и Бо Хорватом.
29-летний нападающий может стать неограниченно свободным агентом в 2023 году. У него остался один год действия контракта с кэпхитом 5,25 миллиона долларов.
В этом сезоне Миллер набрал рекордные для себя 99 (32+67) очков в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Как сообщил журналист Рик Даливал, лагерь игрока не удивлен информацией о возможном обмене.