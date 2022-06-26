«Ванкувер» готов обменять Джей Ти Миллера. Клуб хочет получить за него молодых талантов (Sportsnet)

готов обменять форварда .

По данным Sportsnet, «Кэнакс» хотят получить за 29-летнего нападающего молодых (и не очень дорогих) талантов.

Отмечается, что клуб не сможет одновременно подписать крупные контракты с Миллером, и .

29-летний нападающий может стать неограниченно свободным агентом в 2023 году. У него остался один год действия контракта с кэпхитом 5,25 миллиона долларов.

В этом сезоне Миллер набрал рекордные для себя 99 (32+67) очков в 80 матчах регулярного чемпионата .

Как сообщил журналист Рик Даливал, лагерь игрока не удивлен информацией о возможном обмене.