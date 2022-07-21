«Ак Барс» на клубной базе подготовил «место для новой чемпионской фотографии»

«Ак Барс» опубликовал мотивационной слоган перед новым сезоном КХЛ.
На базе казанского клуба выделено отдельное пространство, надпись на котором гласит: «Место для новой чемпионской фотографии».
«Вот вам короткая история с базы «Ак Барса». В холе много победных фоток, но там, где идут игроки из раздевалки: «Место для будущей чемпионской фотографии».
Немного самоуверенно, но в любом случае сильно», – написал корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Лукашов.
В прошлом сезоне «Ак Барс» проиграл «Авангарду» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.
Фото: телеграм-канал Дмитрия Лукашова