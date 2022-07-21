«Ак Барс» на клубной базе подготовил «место для новой чемпионской фотографии»

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«Ак Барс» опубликовал мотивационной слоган перед новым сезоном КХЛ.

На базе казанского клуба выделено отдельное пространство, надпись на котором гласит: «Место для новой чемпионской фотографии».

«Вот вам короткая история с базы «Ак Барса». В холе много победных фоток, но там, где идут игроки из раздевалки: «Место для будущей чемпионской фотографии».

Немного самоуверенно, но в любом случае сильно», – написал корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Лукашов.

В прошлом сезоне «Ак Барс» проиграл «Авангарду» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Лукашова

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