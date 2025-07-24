Бабаев о Кузнецове: «Ведем переговоры, он общается с тренерами, я – с руководителями. Команды КХЛ обращались, но их предложения мы пока не рассматривали»

‎Агент Евгения Кузнецова рассказал о поиске нового клуба для форварда.

Ранее агент хоккеиста Шуми Бабаев заявил, что россиянин проведет следующий сезон в Северной Америке.

Евгений Кузнецов уже играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину». В прошлом сезоне он выступал за СКА в КХЛ.

– Все нормально. Ведем переговоры. Евгений общается с тренерами, я общаюсь с руководителями.

– Насколько Евгению важен финансовый вопрос в новом контракте?

– Скажем так: не самый важный.

– Команды КХЛ обращались к вам с предложениями?

– Обращались.

– Вы передавали их Евгению, рассматривали?

– Передавал, но пока мы их не рассматривали, – сказал агент форварда Шуми Бабаев.