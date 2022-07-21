Сезон ВХЛ стартует 3 сентября. ЦСК ВВС не примет участие в чемпионате

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Утвержден календарь матчей сезона-2022/23 в ВХЛ.

Самарский ЦСК ВВС не сможет принять участие в новом сезоне. В чемпионате-2022/23 сыграют 26 российских команд.

В регулярном чемпионате команды проведут по 50 матчей (25 – дома и 25 – в гостях).

Регулярный чемпионат стартует 3 сентября и закончится 17 февраля. Команды проведут в общей сложности 650 матчей.

Плей-офф стартует 21 февраля 2023 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Петрова, если потребуется, состоится 30 апреля.

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