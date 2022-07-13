СКА обменял Дениса Александрова в «Сибирь» на денежную компенсацию

и СКА произвели обмен.

Новосибирский клуб приобрел спортивные права на защитника . СКА получил за это денежную компенсацию.

27-летний Александров – воспитанник «Крыльев Советов». В 2012 году он перебрался в Санкт-Петербург, где с небольшими перерывами провел всю свою игровую карьеру в команде .

У Александрова также есть опыт выступлений в за «Сочи». На счету защитника 52 матча и 4 (1+3) очка в регулярных чемпионатах в 2018-2019 годах при суммарной полезности «минус 6». В Кубке Гагарина хоккеист провел 5 игр и не набрал очков, общая полезность – «плюс 1».