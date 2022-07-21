Щитов о «Салавате»: «Должен побороться за 3-4-е место на Востоке»

Экс-защитник оценил селекцию клуба в межсезонье.

– Я видел видеонарезки Хо-Сэнга – его использовали в большинстве под бросок. У него неплохие руки, может пойти в обыгрыш и забить. Хо-Сэнг – игровик, и в Уфе команда всегда была играющая. Поэтому, думаю, он должен вписаться в состав «Салавата».

С Бочаровым мы еще играли в «Сочи» – парень с броском, очень старательный, может забить с ближнего пятака в большинстве. Считаю, это усиление. Играющий парень, должен вписаться в коллектив. Тимкин будет хорошим помощником в раздевалке и по игре может выйти на лидирующие позиции.

Защитник Мерфи – средний игрок, должен играть в первой-второй паре. Не знаю, сможет ли он заменить Зубарева, который по каким-то причинам не остался в «Салавате». Оборона команды из того, что есть на рынке, достаточно ровная. К тому же в Америку не уехал Мухамадуллин.

Из вратарей первым номером, думаю, будет Кареев, так как он успешно играл в Финляндии, а Ежов станет ему помогать. Сезон команда должна пройти ровно и побороться за третье-четвертое место в таблице Востока. Сменился главный тренер, и будет интересно посмотреть, как себя проявит Козлов.

– Но в составе теперь не хватает ярких бомбардиров, какими были финские нападающие.

– Бочаров может забивать, и, считаю, его можно использовать в большинстве. А бомбардиров и снайперов сейчас вообще найти тяжело, потому что легионеры уехали. Поэтому должны раскрыться местные доморощенные игроки. В этом и будет изюминка следующего чемпионата, – сказал Щитов.