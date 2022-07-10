Щитов о решении Тихонова завершить карьеру: «Не думаю, что он подвел «Салават». Что делать, если у человека больше нет сил?»

не считает, что завершивший карьеру подвел .

34-летний нападающий написал обращение, в котором объявил о завершении карьеры, отметив, что его тело больше не может справляться со стрессом и нагрузками профессионального спорта.

– Возможно, это решение у него давно сидело в голове. Видимо, уже действительно было тяжело играть в хоккей.

Побыв дома с семьей, он понял, что не хочет возвращаться, что хоккей надоел. Но ничего страшного не случилось. Все рано или поздно заканчивают карьеру.

– Однако некоторые люди считают, что Тихонов подвел команду, приняв такое решение перед стартом предсезонки.

– Тихонов ведь не перешел в другой клуб. Он закончил карьеру, потому что просто не может играть в хоккей.

Я не думаю, что он подвел команду и болельщиков. Что делать, если у человека больше нет сил? Каждый имеет право на то, чтобы закончить карьеру, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

Соглашение Тихонова с командой из Башкортостана рассчитано до 30 апреля 2023 года.