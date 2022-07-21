«Связки уровня Шипачев – Радулов в КХЛ не было минимум несколько лет». Светлов о новичках «Ак Барса»

высказался о форвардах и .

– Радует, что сезон стартует звонко, с места в карьер. Москву ждет Кубок открытия официальный – ЦСКА – «Магнитка», который особенно интересен после семиматчевого финала, а также неформальный. Для меня это матч родного «Динамо» против «Ак Барса».

– Шипачев и Войнов против бывшего клуба?

– Да, это первая интрига. Но вторая, не менее интересная – дебют Радулова и других звезд «Ак Барса». На мой взгляд, если говорить о составе, то атака Казани – номер один на Востоке, да и во всей КХЛ.

А связки уровня Шипачев – Радулов в КХЛ не было как минимум несколько лет, – сказал экс-тренер клубов .