Ванечек о «Нью-Джерси»: «У команды есть будущее, в составе много молодежи. Доберемся до Кубка Стэнли, надеюсь»

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Витек Ванечек считает, что у «Нью-Джерси» хорошие перспективы в НХЛ

Чешский вратарь подписал с клубом 3-летний контракт с кэпхитом 3,4 миллиона долларов. 

«Очень хорошо. У команды есть будущее, в составе много молодых ребят. У меня будет возможность проводить много игр. Я очень рад. 

«Нью-Джерси» – молодая команда, у которой есть перспективы. Это действительно здорово. Надеюсь, мы далеко продвинемся и доберемся до Кубка Стэнли.

Маккензи Блэквуд – мой ровесник. Будет то же самое, что и в «Вашингтоне» – битва каждый божий день.

Это окажет небольшое давление на нас, потому что нужно будет играть хорошо в каждой игре. Кто заслужит право быть первым номером, тот и будет играть чаще», – сказал Ванечек. 

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