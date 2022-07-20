Ванечек о «Нью-Джерси»: «У команды есть будущее, в составе много молодежи. Доберемся до Кубка Стэнли, надеюсь»

Витек Ванечек считает, что у «Нью-Джерси» хорошие перспективы в НХЛ.
Чешский вратарь подписал с клубом 3-летний контракт с кэпхитом 3,4 миллиона долларов.
«Очень хорошо. У команды есть будущее, в составе много молодых ребят. У меня будет возможность проводить много игр. Я очень рад.
«Нью-Джерси» – молодая команда, у которой есть перспективы. Это действительно здорово. Надеюсь, мы далеко продвинемся и доберемся до Кубка Стэнли.
Маккензи Блэквуд – мой ровесник. Будет то же самое, что и в «Вашингтоне» – битва каждый божий день.
Это окажет небольшое давление на нас, потому что нужно будет играть хорошо в каждой игре. Кто заслужит право быть первым номером, тот и будет играть чаще», – сказал Ванечек.