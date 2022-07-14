ЦСКА подписал шведского защитника Клаэссона из системы «Тампы». Зарплата – 50 млн рублей в год

В ЦСКА перешел шведский защитник.

Московский клуб объявил о подписании однолетнего контракта с 29-летним .

Зарплата хоккеиста составит 50 миллионов рублей за сезон, об этом сообщает Metaratings.ru.

В прошедшем сезоне Клаэссон выступал в системе , проведя 9 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В АХЛ игрок провел 47 игр и набрал 14 (0+14) очков.

Швед также играл за «Сан-Хосе», «Оттаву», «Рейнджерс» и «Нью-Джерси». Всего в НХЛ Клаэссон сыграл 170 матчей и записал на свой счет 28 (7+21) баллов.