Артем Федоров: «СКА выбрал из-за многих причин. Одна из главных – Питер всегда борется за самые высокие награды»

Форвард СКА Артем Федоров рассказал о том, почему решил перейти в команду.

В прошлом сезоне 28-летний игрок выступал за московское «Динамо», до этого – за «Спартак».

«Кого-то из СКА знал уже, с кем-то уже познакомился, кого-то еще не видел. В целом все отлично, хороший коллектив, все ребята могут помочь, никаких проблем. Один позитив.

В Питере обустроился довольно быстро. Приехали с семьей, несколько дней пожили в отеле, посмотрели квартиры, все сняли, заехали, обустроились.

СКА выбрал из-за многих причин. Одна из главных – то, что Питер всегда борется за самые высокие награды. Плюс тут отличная организация, хороший коллектив, прекрасный город.

Не вижу причин, почему надо было отказываться. Капризный климат? Пока лето, так что не заметил. Посмотрим, какая будет зима», – сказал нападающий.